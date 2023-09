Få The Dark Pictures: Man of Medan gratis

HQ

Bandai Namco har kunngjort at de bokstavelig talt gir bort gratis eksemplarer av The Dark Pictures: Man of Medan. Spillet, som var den første delen av The Dark Pictures Anthology, debuterte opprinnelig i august 2019, og har siden den gang fått mange oppfølgere etter hvert som Supermassive Games fortsatte å utdype den første sesongen av skrekkspillserien.

For å få et gratis eksemplar av tittelen er alt du trenger å gjøre å gå hit og fylle ut et skjema førklokken 15 den 29. september, så sender Bandai Namco deg et gratis digitalt eksemplar av spillet. Silje var ikke akkurat særlig imponert, men her snakker vi tross alt om et gratis spill...