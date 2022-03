Creative Assembly forteller om Wood Elves

den 19 desember 2016 klokken 10:40 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Forrige uke viste vi en ny trailer for Total War: Warhammer-utvidelsen Realm of the Wood Elves (se den nedenfor hvis du har gått glipp av den), og nå kan vi by på mer om...