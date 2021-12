HQ

Hvordan i alle dager skal man avslutte med stil etter å ha gitt oss ett gratis spill hver dag i løpet av julen? Ved å gi oss tre selvsagt.

Det er i alle fall Epic Games sin filosofi, for det er PC-utgavene av Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider og Rise of the Tomb Raider du kan få gratis på Epic Games Store nå. Square Enix sin trilogi kan skaffes uten å åpne lommebok så lenge det gjøres før klokken 17 den 6. januar, så du har nok av tid til å "kjøpe" dem.