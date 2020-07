Få Watch Dogs 2 gratis på PC

Du ser på Annonser

Klokken 21 på søndag starter Ubisofts store Ubisoft Forward-konferanse hvor vi blant annet skal få se mer av Assassin's Creed Valhalla, Hyper Scape og Watch Dogs: Legion, så da passer det godt at vi får en glimrende muligheten til å huske hvorfor folk gleder seg til sistnevnte.

Ubisoft har nemlig annonsert at Watch Dogs 2 vil være gratis på selskapets Uplay-tjeneste fra klokken 1930 og frem til Ubisoft Forward-sendingen avsluttes den 12. juli. Jeg kan tenke meg at sendingen vil vare i litt over tre kvarter, så du vil i alle fall ha frem til klokken 2145 å skaffe deg PC-utgaven av et ganske bra spill helt gratis.