Få World War Z gratis på PC

Vi visste at Epic Games ville avsløre hvilke to spill som vil være gratis på Epic Games Store fra og med den 2. april i dag, men de hadde sannelig en annen hyggelig overraskelse i tillegg.

Kort tid etter at selskapet avslørte at Gone Home og Hob vil være gratis på PC fra den 2. april kunne utviklerne i Saber Interactive annonsere at World War Z kan bli ditt helt gratis om du laster det ned før den 2. april. Dermed kan du nå få både det, Tormentor X Punisher og Figment uten å betale en eneste krone for dem på PC.