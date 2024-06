Fabien Frankel AKA Criston Cole fra House of the Dragon blokkerer Instagram-kommentarer på grunn av hat

HQ

Av en eller annen grunn ser det ut til at folk fortsatt ikke kan komme over det faktum at karakterene som spilles i en TV-serie ikke er lik personen som spiller dem. Spesielt i Game of Thrones har vi sett skuespillere som Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) og Iwan Rheon (Ramsay Bolton) bli utsatt for trakassering på grunn av sine utmerkede skurkeskikkelser.

Nå, når House of the Dragon går inn i sin andre sesong, er Fabien Frankel det nye målet for trakassering. Som DiscussingFilm har oppdaget, har Frankel begrenset kommentarene på Instagram-innleggene sine ettersom fansen stadig trakasserer ham i dem.

Ser Criston Cole er en av de minst sympatiske karakterene i serien, men det er alltid viktig å huske at det er en karakter. Noe som ikke er virkelig og som aldri kan høre eller se dine fornærmelser.