Fable ser ut til å være i spillbar tilstand

Å følge stillingsannonser og LinkedIn-profiler har vist seg å være en fin måte å finne ut nye ting og utviklingsfremgang for kommende videospill. Som for eksempel en ny oppdagelse fra Idle Sloth som har lagt merke til at Fable faktisk ser ut til å være i spillbar tilstand.

Dette avsløres i Playground Games-produsenten Vijay Gills linkedIn-profil, hvor han skriver at en av hans nåværende oppgaver er å "Forberede og legge til rette for regelmessige spillgjennomganger og vurderinger med viktige interessenter". Selv om dette ikke nødvendigvis er et tegn på at spillet er i ferd med avdukes skikkelig med det første er det likevel godt å vite at ting går fremover, og at det tydeligvis har gått inn i full produksjon for lenge siden.