Factorio: Space Age har solgt over 400 000 eksemplarer

Som vi tidligere har skrevet, har Factorio og den splitter nye utvidelsen, Space Age, solgt eksepsjonelt godt på Steam siden lanseringen for noen dager siden. Både grunnspillet og utvidelsen har toppet salgslistene, og nå har utviklerne kunngjort at Space Age har solgt over 400 000 eksemplarer.

Reaksjonene på lanseringen av Space Age har overgått våre villeste forventninger. Vi hadde nesten 100 000 samtidige spillere, og i skrivende stund har vi passert 400 000 solgte eksemplarer!

Det er unødvendig å si takk fra alle oss her. Factorio ville ikke vært mulig uten støtten fra fansen og spillerne våre. Vi jobber hardt for å løse alle tilbakemeldingene og problemene dere har rapportert til oss på forumene, Reddit og Discord.

Dette er imponerende tall for en utvidelse til et lite indiespill, og vi kan selvfølgelig ikke si annet enn å gratulere. Det er utrolig velfortjent, og vi håper å komme tilbake snart med en anmeldelse av Space Age.

Har du plukket opp Space Age-utvidelsen, og hva er dine tanker om spillet?