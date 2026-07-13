Fading Echo Medregissøren forklarer hvordan spillet holder fast ved sine TTRPG-røtter

Fading Echo, det livlige action- og eventyrspillet fra New Tales og Emetria, begynte sin livssyklus som et TTRPG. Emmanuel Obert, medstifter av New Tales, forklarte at det å starte spillet som noe helt annet hjalp studioet med å lære mye, ikke bare om å lage et TTRPG, men også om å definere hva slags prosjekt de ønsket å lage, uavhengig av medium.

«Det er en del av enhver kreativ reise, vet du – du har noe i tankene, og omstendighetene og møtene med andre i bransjen får ting til å skje,» forklarte Obert i et intervju med Gamereactor, der også Fading Echos hovedskuespiller Samantha Béart deltok.

«Jeg håper fortsatt at vi en dag skal lage et TTRPG, men jeg tror at for oss vil det TTRPG-et vi lager den dagen, bli et bedre TTRPG takket være spillet vi har laget. Jeg tror måten det tvinger oss til å tenke på setting, karakterarketyper, krefter eller hva det nå måtte være, og alt dette bidrar til å modne og utvikle den opprinnelige visjonen for det,» fortsatte Obert.

På den andre siden er det fortsatt mange elementer som gjør det klart at Fading Echo er fullt av RPG-elementer. Det finnes ferdighetstreet, karakterarketyper, og mange av kjernekonseptene er, som Obert beskriver, basert på prinsippet om at «du har spillsystemene dine, og du står fritt til å gjøre hva du vil som spiller, og verden reagerer på deg.»

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Emmanuel Obert og Samantha Béart nedenfor, og sjekk ut Fading Echo den 21. juli.