Færre Xbox-konsoller ble solgt forrige kvartal sammenliknet med 2021

Microsoft er et selskap som ofte overgår selv de mest positive analytikerne når det kommer til kvartalsrapporter, men denne gangen hadde de en del nedganger å dele. Det viser seg at chip-mangelen fortsetter å skade PC-markedet som gikk ned med 13%, som dermed gikk utover Windows-salget, og inntektene gikk ned med 2% for OS-divisjonen sammenliknet med samme kvartal (april - juni 2021).

Til tross for dette påpekte Microsoft-sjef Satya Nadella at Windows fortsatt presterer bedre enn før pandemien og vinner markedsandeler:

"Despite a changing market for PCs during the quarter, we continue to see more PCs shipped than pre-pandemic, and are taking share."

Spilldivisjonen falt også sammenliknet med fjoråret hvor inntektene gikk ned 7%, mens Xbox-maskinvareinntektene gikk ned 11%. Nadella påpeker imidlertid at Xbox Series har "vært markedsleder i Nord-Amerika i tre kvartaler på rad blant neste generasjons konsoller" og at dette var den nest beste april - juni-perioden Xbox noensinne har hatt. Microsoft sier at nedgangen delvis skyldes at Xbox Series fortsatt var ganske ny og svært vanskelig å få tak i samme kvartal i 2021. Kendra Goodenough, leder for Microsofts investorrelasjoner, forklarer til The Verge:

"We're still seeing strong demand, but coming off those highs that we saw in the last couple of years with the launch."

Til tross for nedgangene og at Microsoft ikke fullt ut leverer som analytikerne tidligere hadde forventet, tjener selskapet fortsatt mer penger enn noen gang. De totale inntektene økte med 12% (51,9 milliarder dollar) og nettoinntekten med 2% (16,7 milliarder dollar).