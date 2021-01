Fahrenheit: 15th Anniversary Edition er nå tilgjengelig på PS4

Et av de første spillene fra Heavy Rain-utvikleren Quantic Dream har nå fått en 15-årsjubileumsutgave til PlayStation 4. Dette narrative interaktive dramaet følger Lucas Kane, som etter å ha våknet opp ved en mordscene blir jaktet på av politidetektivene Carla Valenti og Tyler Miles. Problemet er bare at Lucas ikke kan huske hva som har skjedd, og historien utfolder seg ut i fra hvilke valg spilleren tar, både som Lucas og Carla, i beste Quantic Dreams-stil.

Denne klassikeren la grunnmuren for Quantic Dreams fremtid, og var et av de første spillene som bruke motion capture-teknologi for å skape en historie, som senere banet vei for Heavy Rain, Beyond: Two Souls og Detroit: Become Human.