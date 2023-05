Fairphone går inn i hodetelefonområdet med Fairbuds XL

HQ

Til tross for at de først og fremst er en produsent av smarttelefoner, har Fairphone utvidet tilbudet sitt i det siste ved å utforske øretelefonområdet. Men for å bygge videre på dette har teknologiselskapet nå utvidet seg ytterligere ved å få hendene inn i hodetelefonområdet, med den nye enheten, Fairbuds XL.

I likhet med de andre enhetene er Fairbuds XL laget av rettferdig handel og resirkulerte materialer og har en modulær design. De kommer også i en av to fargevarianter, tilbyr aktiv støyreduksjon, Bluetooth 5.1-tilkoblinger og er IP54-sertifisert, noe som gjør dem svært motstandsdyktige mot vann og støv.

Så hvis du har vært i markedet for et nytt par hodetelefoner, må du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, for å se noen flere tanker og meninger om Fairbuds XL.