Fairy Mount forklarer hvorfor det koselige strategispillet Flame, Forest & Flood bruker Godot

I fravær av den gode gamle E3 kan vi like gjerne ta litt F3 i stedet. Flame, Forest & Flood, som blir markedsført som «verdens første koselige konkurransestrategispill», er det nye verket fra Fairy Mount Games, og da vi snakket med selskapets administrerende direktør, Błażej «Blaze» Żywiczyński, forrige måned, var han nesten helt taus, men ikke helt.

«Så vi har startet, jeg tror det er halvannet år siden nå», begynte produsenten å forklare om prosjektet på Madeira Games Summit i vårt eksklusive intervju nedenfor. «Og jeg har etablert studioet sammen med Dennis Comtesse, han er selskapets CTO, og vi to møttes mens vi jobbet hos Little Red Dog. Det var et selskap som laget strategispill, så vi beveget oss på en måte i samme retning. Vi lager strategispill, og vi baserer dem på Godot for å gjøre dem så enkle som mulig, men også så moderne som mulig, fordi vi tror at Godot er fremtiden for studioer av vår størrelse».

«Og det kommer til å bli et strategispill», innrømmet han deretter. «Det er litt annerledes enn titlene vi har jobbet med før. Jeg kan vel røpe at det blir av den koselige sorten. Det blir faktisk et flerspillerspill, så jeg kan ikke avsløre så mye mer, ellers vil markedsavdelingen ta livet av meg».

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Flerbruker, ja, koselig og et strategispill - spillet ble avslørt kort tid etter med denne traileren. Beskrevet som «et strategispill for 3 spillere som minner mye om klassiske brettspill, men i en moderne, digital pakke og med unike regler», skal FFF være lett å forstå og vanskelig å mestre, og premisset lar deg kontrollere ett av de tre elementene i tittelen «i en vennlig konkurranse om territorium». Hvis du likte traileren, er en gratis demo allerede tilgjengelig på Steam.

For mer om studiobygging i dagens marked, produksjonsdisiplin, konseptet «smart money» i videospill, eller Żywiczyńskis erfaring som produsent på anerkjente titler som Ori and the Will of the Wisps og Frostpunk, kan du se hele intervjuet vårt nedenfor.