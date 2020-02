Fairy Tail har blitt utsatt til juni

Den siste tiden har vært preget av mange spill-utsettelser, men de fleste anime-inspirerte spillene har det gått bra med. Dragon Ball Z: Kakarot ble lansert som planlagt, og det ser ut til at det samme blir tilfellet for One Piece: Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows og My Hero One's Justice 2 - alle publiseres av Bandai Namco. Et annet anime-spill skulle også komme i mars, nemlig Gusts Fairy Tail, men det magiske JRPG-spillet må vi visst dessverre vente litt lenger på likevel. Utgiveren Koei Tecmo har nylig annonsert at spillet har blitt utsatt til den 25. juni.

Produsenten Keisuke Kikuchi publiserte et brev med en beklagelse, hvor han forklarte at utgiverne trenger mer tid til å finpusse spillet. Han lover at flere detaljer om endringene kommer om ikke altfor lenge.