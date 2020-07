Falcon and the Winter Soldier-serien blir forsinket

Du ser på Annonser

Dette kommer vel ikke som noen overraskelse, nå som stort sett samtlige store serie- og filmproduksjoner er blitt forsinket med flere måneder takket være COVID-19. Men Disney har vært stille rundt produksjonsplanene for den første store MCU-serien, nemlig Falcon and the Winter Soldier, hvor Anthony Mackie og Sebastian Stan spiller hovedrollene.

Tidligere på året bekreftet Disney overfor deres investorer at serien ville ankomme i august, men det er ikke lenger tilfellet. Som IGN skriver har Disney bekreftet at serien ikke kommer i neste måned, da den ikke er å finne på Disney+ sin offisielle oversikt for den måneden.

Presis når den kommer vites ikke, og det vites heller ikke om den andre store MCU-serien, Wandavision, også blir forsinket.

