Fall Guys blir gratis på PC, PlayStation, Xbox og Switch i juni

HQ

Den siste uken har gjengen i Mediatonic økt pulsen til folk ved å si at de ville annonsere noe veldig stort angående Fall Guys: Ultimate Knockout snart. Etter en rekke utsettelser av Xbox- og Switch-utgavene av spillet håpet mange det var snakk om disse, men det viser seg å bare være en bitteliten del av kaken.

Utviklerne nøyer seg ikke bare med å si at Fall Guys lanseres på både PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serier og Nintendo Switch den 21. juni, men spillet blir gratis fra og med den dagen. De av oss som allerede eier spillet vil derfor også få noen kule kostymer, navneplater og et season pass som takket for støtten så langt.

Moro stopper ikke der heller siden F2P-tiden også markerer starten på en ny sesong fylt med nye utfordringer, kostymer, PS5-funksjoner og mer du kan se litt av i traileren under. Til slutt er det greit å nevne at Fall Guys vil støtte cross-play og cross-progression fra første stund, så det spiller ingen rolle hvor du foretrekker å være.