Fall Guys får Ninja-skin etter massiv donasjon

For to uker siden annonserte Mediatonic at interessen fra selskaper om å få ulike skins i Fall Guys: Ultimate Knockout hadde blitt så stor at de hadde bestemt seg for å skape en donasjonskampanje hvor vinner var sikret å få sitt skin i spillet. Nå er kampanjen over, og det har virkelig blitt stadfestet at enkelte tjener ekstremt mye penger i tillegg til å være snille.

Helt på tampen bestemte nemlig Aim Lab, G2 Esports, Tyler "Ninja" Blevins og Jimmy "Mr. Beast" Donaldson seg for å gå sammen og donere en million amerikanske dollar (8,7 millioner kroner) til Special Effect, og ble med det kampanjens vinnere. Dermed vil vi etter hvert få se skins av de fire i Fall Guys: Ultimate Knockout, noe du kan se en smakebit av i bildet under.