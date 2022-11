HQ

Fall Guys får nye spennende samarbeid hver uke, og flere av dem er virkelig spektakulære. Men ikke alt er så kult som dette, ikke engang i nærheten!

Nå er nemlig Masters of the Universe-elementer lagt til spillet, inkludert antrekk basert på Battle Cat, Orko, Teela og selvfølgelig He-Man og Skeletor. Det er også en begivenhet kalt The Power of Beanskull på gang denne helgen hvor du kan vinne enda mer Masters of the Universe-innhold.