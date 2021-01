Fall Guys kommer ikke til Xbox Game Pass snart

Du ser på Annonser

En av de som driver Xbox Game Pass sin Twitterkonto bestemte seg for å sette fyr på internett i går ved å hevde at Fall Guys: Ultimate Knockout skal komme til Xbox Game Pass med en gang når det ikke er konsolleksklusivt på PlayStation lenger eller bare til PC-utgaven. Verken utviklerne eller utgiverne av spillet likte dette noe særlig.

Både Mediatonic og Devolver Digital har tatt til Twitter for å benekte at det er planer om å bringe Fall Guys til Xbox Game Pass på konsollene eller PC for øyeblikket. Formuleringen gjør det selvsagt ikke umulig at det vil skje en gang i fremtiden, men du bør tydeligvis ikke forvente at det skjer snart.