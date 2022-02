Fall Guys lar endelig PC og PlayStation spille sammen

HQ

Selv om mange fortsatt storkoser seg med Fall Guys: Ultimate Knockout er det ingen tvil om at mesteparten av rampelyset har forsvunnet etter en fantastisk start. Dette er en av grunnene til at dagens annonsering har vært meget etterlengtet.

Mediatonic sier at Fall Guys' midtpunktoppdatering for sjette sesong nå kan lastes ned, og at et av høydepunktene i den er støtte for spilling på tvers av PC, PlayStation 4 og PlayStation 5 (såkalt cross-play) utenfor Custom Shows også. Alt som krever er at alle sammen har koblet kontoen sin til Epic-systemet.

Som om det ikke var nok bekrefter de endelig ryktene om den nye modusen som offisielt heter Sweet Thieves. Denne skal komme "snart". Her deles spillerne i to: Thieves og Guardians. Tyvene skal komme seg gjennom en bane for å stjele godteri, mens vokterne selvsagt skal prøve å fange dem. Tyvene kan deretter prøve å befri partnerne sine fra fengslet. Mer detaljert informasjon enn det får vi ikke, men det faktum at utviklerne fremhever muligheten til å gå får det til å høres ut som om sniking blir ganske viktig.

Oppdateringen fikser selvsagt også noen småproblemer du finner en oversikt over i linken.