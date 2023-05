Fall Guys: Sesong 4 starter i dag med mye nytt innhold

HQ

Er du klar for flere utfordringer i Fall Guys? I dag lanseres Season 4: Creative Construction som ikke bare handler om et nytt tema og morsomme hatter å låse opp. Som navnet antyder kan vi nå lage våre egne runder for Beans å konkurrere i, og det er ganske grundige verktøy som inkluderer både hindringer og overordnede temaer, samt delingsmuligheter.

Det er også en ny type billigere Season Pass introdusert kalt en Fame Pass. Tanken er å ha dem i i en kortere periode, og dette er hva vi kan forvente denne gangen:

"Fame Pass 1 har 6 ikoniske kostymer du kan tjene når du spiller, pluss bonusdrakter og kosmetikk for å låse opp etter at du har fullført hovednivåene i Fame Pass! Men vi ville ikke kalt det et Fame Pass hvis vi ikke hadde en spesiell gjest ...

All kosmetikk i sesong 4s Fame Pass 1, inkludert Hello Kitty-kostymet, vil være tilgjengelig for opplåsing fra kl. 10 UTC 10. mai 2023 og vil vare i 6 uker."

Sjekk ut Fame Pass-traileren nedenfor. Vil du sjekke ut Season 4: Creative Construction?