Fall Guys tilbake på topp med 50 millioner spillere

Ved å bli free-to-play og lanseres på flere konsoller klarte Fall Guys: Ultimate Knockout å få over 20 millioner spillere i slutten av juni, og som vi alle vet er det lett å få med seg enda flere venner når noe er populært. Her er et nytt bevis på det.

Mediatonic og Epic Games jubler nå høyt for at over 50 millioner har spilt Fall Guys etter F2P-lansering for to uker siden. Meget fortjent, spør du meg, for bønne-lekene blir stadig bedre.

Er du en av dem som var med fra starten eller nylig ble med?