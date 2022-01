Fall Guys: Ultimate Knockout får Monopol-utgave

HQ

Hva har Mario, Mass Effect, Sonic the Hedgehog og Sea of Thieves til felles? Vel, egentlig ganske mye ettersom de alle er spillrelaterte - men alle har også fått Monopol-utgaver. Og nå får enda en populær tittel samme behandling, nemlig Fall Guys: Ultimate Knockout.

Dette ble avslørt av den offisielle Fall Guys-kontoen på Twitter:

"We've teamed up with @Hasbro to bring you FALL GUYS MONOPOLY with REAL OBSTACLES that you can LITERALLY USE you can ACTUALLY YEET other players"

Dessverre er det for øyeblikket kun tilgjengelig i USA, men vi har blitt lovet at resten av verden får det "snart".