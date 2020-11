Fall Guys: Ultimate Knockout passerer 10 millioner solgte eksemplarer på Steam

Du ser på Annonser

Det virker som at det hvert år kommer et par gigantiske indie-suksesser som plutselig får innpass i populærkulturen og blir spilt av alle i mange uker eller måneder. Untitled Goose Game, Stardew Valley osv. I år har Among Us og særlig Fall Guys: Ultimate Knockout vært meget populære.

Fall Guys ble en gigantisk, verdensomspennende hit med det samme da det ble en del av månedens gratis PlayStation Plus-spill ved lansering, men det betyr ikke at spillere på Steam ikke har kastet seg over spillet også. Det har blitt bekreftet gjennom et pressemøte hos Unity, hvor de snakket med presse og investorer om spillene deres grafikkmotor er blitt brukt i, at spillet har solgt over 10 millioner eksemplarer på Steam alene.

I august var tallet syv millioner eksemplarer, så det vokser stadig. Utvikleren Mediatonic har også masser av nytt innhold planlagt, så forhåpentligvis klarer de å holde på dette momentumet i en stund fremover. Spiller du Fall Guys: Ultimate Knockout selv?