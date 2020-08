Fall Guys: Ultimate Knockout passerer 2 millioner eksemplarer på Steam alene

Du ser på Annonser

Det ble raskt tydelig at Fall Guys: Ultimate hadde fått en knallstart da serverne brøt sammen og Mediatonic avslørte at over 1, 5 millioner spillere hadde prøvd det de første 24 timene, men suksessen har bare fortsatt.

Nå forteller utviklerne at Fall Guys: Ultimate Knockout allerede har solgt over 2 million eksemplarer på Steam, så da er det ikke rart at spillet har toppet listene i nettbutikken de siste dagene. Samtidig skal vi ikke glemme at det er "gratis" for alle PlayStation Plus-medlemmer, noe som får meg til å tro at totalen virkelig nærmer seg fem millioner om det ikke er passert enda. Utrolig hyggelig å se synes jeg, for personlig mener jeg reviewbombingen var meget urettferdig.