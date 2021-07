Etter å både ha gått både tilbake og fremover i tid og løpt rundt i iskalde omgivelser er det tid for at femte sesong av Fall Guys: Ultimate Knockout starter den 20. juli, og man kan trygt si at temaet der virkelig høres passende ut.

Mediatonic sitt mystiske puslespill ble løst veldig raskt, så nå vet vi at Fall Guys: Ultimate Knockout Season 5 heter Jungle Adventure, og som du kan se i bildet under betyr dette selvsagt veldig frodige arenaer, snasne kostymer og mer naturlige hindringer.