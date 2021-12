Fall Guys: Ultimate Knockout utsatt til 2022 på Xbox og Switch

HQ

Da Mediatonic i februar bekreftet at Fall Guys: Ultimate Knockout skal komme til Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch sa de at planen var å ha disse utgavene klare i løpet av sommeren. Et par måneder senere fikk vi beskjed om at pandemien og slik førte til at vi måtte vente til høsten. Mange håpet derfor at de andre konsollene skulle få bli med på moroa da sesong 6 startet i går, men dette ble altså ikke tilfellet. Derfor kommer ikke dagens beskjed som et sjokk.

Utviklerstudioet skriver i en pressemelding at de selvsagt har hørt spekulasjonene om at Fall Guys: Ultimate Knockout ville bli tilgjengelig på Xbox og Switch som en del av Party Spectacular-sesongen, noe de selvsagt benekter blir tilfellet. Faktisk sier de at arbeidet med disse fortsatt pågår, men at vi ikke vil få høre mer om dem før i 2022. Dermed blir altså ventetiden mye lengre enn vi trodde.