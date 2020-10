Fall Guys: Ultimate Knockout vil hÃ¸re hva du liker og misliker

Du ser på Annonser

Mediatonic fikk en pangstart med Fall Guys: Ultimate Knockout, så det er ikke rart at trafikken sank litt før sesong to startet tidligere denne måneden. Utviklerne sa allerede før lansering at de hadde store fremtidsplaner for spillet, men nå som spillerbasen har blitt såpass stor er det jo lett å be oss om hjelp også. Derfor er det akkurat det de gjør nå.

Studioet har lagt ut et spørreskjema hvor du graderer hvor høyt vi verdsetter ulike deler av Fall Guys: Ultimate Knockout og hvilke ting vi vil se mer av. Er du for eksempel mest glad i kappløp eller overlevelsesutfordringer? Hva er favorittøvelsen din? Gi dine svar i linken over, så hjelper det forhåpentligvis spillet til å bli enda bedre fremover.