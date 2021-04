Du ser på Annonser

Over to måneder har gått siden Mediatonic annonserte at Xbox- og Nintendo Switch-eiere endelig skulle få mulighet til å spille Fall Guys: Ultimate Knockout en gang i sommer, så tiden har kommet for en oppdatering om situasjonen. Dessverre er den ikke god.

Utviklerne forteller at de har bestemt seg for å utsette Xbox- og Switch-utgavene av Fall Guys til høsten for å finpusse opplevelsen og forsikre seg om at cross-play fungerer slik det skal.