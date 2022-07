Fall Guys-spillere får et nytt skin gratis

HQ

Da Fall Guys: Ultimate Knockout gikk over til såkalt free-to-play forrige måned og også lasert til både Switch og Xbox, kom det også med noen endringer. De fleste bra, men noen dårlige. I sistnevnte kategori finner vi en feil som ble oppdaget tidlig og forårsaket utilsiktede kjøp.

For å gjøre opp for dette gir Mediatonic en liten gave til alle spillere. Det er et skin som heter Grandis, kort forklart en langstrakt og litt høyere Fall Guy, som nå er tilgjengelig og kan hentes bare ved å logge inn. Du finner det i listen din over skins.