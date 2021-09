Fallen City Brawl er en kjærlighetserklæring til klassiske beat 'em ups

Fans av klassiske beat 'em ups har fått mange godbiter i det siste, som Battletoads, Streets of Rage 4 og nå senest Mayhem Brawler. Og det er faktisk enda flere godsaker på vei, ettersom Eastasiasoft nå har annonsert Fallen City Brawl.

Her får vi den vanlige historien om en by som har falt med kriminelle som dominerer gatene. Og det er en perfekt unnskyldning for deg og knyttnevene dine - og gjerne en partner - å piske opp folk og fikse alle problemene med ærlig vold. Spillet er nydelig pikselert med store sprites og ser ut som en ekte kjærlighetserklæring til beat 'em up-klassikere som Burning Fight og Final Fight.

Musikken leveres av den svenske komponisten Daniel Lindholm som tidligere har levert låter til både Resident Evil- og Street Fighter-spillene, og ifølge offisielle hjemmesiden kan vi se fram mot "a powerful soundtrack".

Sjekk ut de første bildene nedenfor. Fallen City Brawl lanseres neste år på PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One og Xbox Series.