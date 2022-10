HQ

Fallout-serien fyller altså 25 år denne måneden, og Bethesda har tenkt å feire dette ved å gi vekk spillet som virkelig satte franchisen på kartet.

Fra og med klokken 17 neste torsdag kan du få Game of the Year-utgaven av Fallout 3 og Evoland sin Legendary Edition gratis på Epic Games Store. Frem til da er det ToeJam & Earl: Back in the Groove! og Darkwood som kan bli dine uten å betale en eneste krone.