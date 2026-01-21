Fallout 3 og Fallout: New Vegas remasters kommer ikke "umiddelbart" ifølge innsider

HQ

Det er ingen hemmelighet at Fallout-fans vil ha mer Fallout. Men siden Bethesda er flere år, om ikke et tiår, unna en Fallout 5-utgivelse, må vi nøye oss med det vi allerede har, bortsett fra modifikasjoner og lignende. Som de gjorde for The Elder Scrolls IV: Oblivion, håper imidlertid mange fans at vi kan få flotte remastere av Fallout 3 og New Vegas.

Innsidere har rapportert at vi kan forvente så mye. Windows Centrals Jez Corden mener at disse remastrene er en "no-brainer". I et nylig stykke bemerker han imidlertid at vi ikke bør forvente noen av utgivelsene umiddelbart. "Jeg er fortalt Fallout 3 og New Vegas remakes er ikke akkurat 'nært forestående', og du bør ikke forvente dem på kort sikt," skriver han. "Jeg prøver fortsatt å finne mer detaljerte tidsangivelser for når de vil dukke opp, men inntrykket jeg får er at vi vil se Fallout 3 remastret før New Vegas"

Det ser ut til at Microsoft og Bethesda ikke forventet at Fallout på Amazon Prime Video skulle bli den suksessen det er, og er derfor litt på bakfoten. Vi har sett noen crossover fra showet til spill, som Ghouls opptreden i Fallout 76, men eventuelle planer hos Bethesda for mer innhold er reaktive. Det var ikke en stor plan å gjenopplive Fallouts interesse med showet og deretter levere et nytt strøk maling på favorittspillene våre, i utgangspunktet.

Hvis du ikke kan håndtere det daterte utseendet og gameplayet til Fallout 3 og New Vegas slik de står, så er Fallout 4 fortsatt rundt. Du kan sjekke ut Fallout London mens du spiller, men ellers må du kanskje vente litt på at Fallouts andre store suksesser skal bli laget på nytt.