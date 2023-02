Fallout 4 får en DLC-størrelse mod som legger til en ny slutt

HQ

Til tross for at de er over syv år gamle, lager moddere fortsatt noe flott innhold for Fallout 4, inkludert Fens Sheriff, en DLC-størrelse mod som ble utgitt nylig.

Arbeidet startet på Fens Sheriff mod helt tilbake i 2019, og det er et stort prosjekt, og legger til en helt ny fraksjon i spillet, med sin egen slutt for Fallout 4, femten nye unikt stemte NPCer, en ny følgesvenn, femti nye oppdrag og tusenvis av linjer med profesjonelt stemt dialog.

Du trenger hver DLC for Fallout 4 hvis du ønsker å laste ned denne moden, men fra innholdet som tilbys, ser det absolutt ut til å være verdt det. Dette er noe du vil sjekke ut om ventetiden på Fallout 5-nyheter får deg ned.

Du kan laste ned Fens Sheriff mod her.