Fallout 4-modder er ikke fan av Starfields utposter

King Gath er litt av en legende blant Fallout 4-modderne. Etter å ha forbedret bosetningsfunksjonen i spillet med sine Sim Settlements-mods, er han litt av en ekspert på hvordan disse tingene fungerer, og selv om han liker det Starfield har gjort med utpostene, er det rom for forbedringer.

"Hvorfor har vi ikke et sett med strukturelle fundamenter for alle disse produksjonsmaskinene?", sier King Gath til PCGamer. "Hvis det skal tilfredsstille den samme kløen som en fabrikksimulator, trenger vi verktøy for å organisere ting visuelt - la oss feste maskinene sammen på plattformer, fargekode eller merke ting, endre fargen på koblingene. Jeg skulle også gjerne sett at det var mer variasjon i maskinene, slik at jeg med et øyeblikk kan se hva som produserer hva, i stedet for at alt er den samme generiske produsenten."

"Jeg savnet noen av bosetningsmekanismene fra Fallout 4. Jeg vil gjerne ha tilbake kravene om å skaffe senger/mat/vann til mannskapet mitt. Et av kjernekonseptene vi omfavnet i Sim Settlements 2, var at det er menneskene som betyr noe. Det er det som trekker oss til Bethesda-spill - uten karakterene er det ingen mening med det vi holder på med."

Så lenge du har med deg penger, er det alt folk trenger på utpostene dine i Starfield. Det effektiviserer prosessen, slik at du kan bruke mer tid på eventyr i verdensrommet, men for de som ønsker å detaljstyre hver eneste del av minibosettingene sine, er det tydelig at det er rom for Bethesda å legge til noen funksjoner på sikt. Eller kanskje kong Gath griper inn igjen.