Fallout 5 kommer etter The Elder Scrolls VI som fortsatt er langt unna

Bethesda gjorde det jeg vil si var en tabbe da de bekreftet både Starfield og The Elder Scrolls VI for fire år siden siden dette tydeligvis fikk Ola og Kari Nordmann til å tro at oppfølgeren til Skyrim nærmet seg. Dette gjør dagens nyhet bare ekstra latterlig.

I et intervju med IGNs Ryan McCaffrey sier Bethesda Softworks-lederen Todd Howard at Fallout 5 er neste spill på listen etter The Elder Scrolls VI. Problemet er bare at sistnevnte fortsatt er i pre-produksjons-fasen, så utviklingen har ikke startet for fullt engang:

"Ja, Elder Scrolls 6 er i pre-produksjon, og du vet vi kommer til å gjøre Fallout 5 etter det, så timeplanen vår er ganske full i lang tid fremover. Vi har noen andre prosjekter som vi også ser på en gang iblant også."

Dermed er det altså bare å glede seg til mer moro i post-apokalypsen rundt 2077 en gang...