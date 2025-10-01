Fallout 76 avduker kommende utvidelse, Burning Springs

HQ

For noen uker siden deltok vi på en privat pressevisning fra Bethesda, der vi ble presentert for to store nyheter: Den første er at Fallout 76 vil utvide grensene for Appalachia-kartet med en ny, stor utvidelse, og den andre er at Prime Video-serien blir kanon i universet.

Burning Springs, som er navnet på det kommende innholdet, er satt i det som var kjent som Ohio før atomkrigen, og vil ta oss gjennom en ny ørkenørken befolket av blodtørstige nye fraksjoner og mektige Sanguinarians. Det blir den største oppdateringen av spillet siden 2020, og vil inneholde en gripende historie om Mothman-kulter, en supermutant raiderkonge, nye hendelser, verksteder, raidere og til og med skapninger som en gang ble ansett for å være legendariske, men som nå er veldig virkelige.

Det er også lagt til en ny dusørjeger-modus som, overraskelse! vil bli introdusert av ingen ringere enn Ghoul fra Fallout-serien på Amazon Prime Video, og som skuespilleren Walton Goggins selv har spilt inn dialogreplikkene sine til. Dette gjør de facto TV-filmatiseringen til offisiell kanon for Bethesdas spillunivers, selv om det gjenstår å avklare hvilken beslutning om Mojaves fremtid de tok som kanon etter Fallout New Vegas, ettersom Prime Video-serien ligger senere i kronologien.

Uansett vil vi snart vite utgivelsesdatoen for Fallout 76: Burning Springs, som kommer til alle plattformer i desember. Vi vil ha flere detaljer på Fallout Day 23. oktober.

Klar til å vende tilbake til Appalachia?