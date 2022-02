Fallout 76 avslører planene for 2022

HQ

Selv om Fallout 76 av mange dessverre huskes som en av de mest rotete, bisarre og forbrukerfiendtlige spillanseringene noensinne, så må man gi Bethesda ros for alt de har gjort for spillet i ettertid, og de lanserer fortsatt nytt innhold til spillet. Faktisk vil hele 2022 bestå av nye store utvidelser, som vi nå har fått en oversikt over.

Invaders From Beyond kommer til våren og byr på nye Public Events, en ny sesong ved navn A Better Life Underground og masse, masse mer. Test Your Metal er tilsynelatende en slags Power Armor-utfordring, og kommer i sommer, The Pitt slippes i høst og bringer spillere tilbake til den ikoniske settingen fra Fallout 3 med nye singleplayer-oppdrag. Til slutt har vi Nuka-World On Tour til vinteren, men det vet vi ikke mye om nå annet enn at det er et omreisende roadshow.

Den største utvidelsen for mange er nok The Pitt, som faktisk tar med spillerne utenfor Appalachia for første gang via en ny central hub ved navn Whitespring.

