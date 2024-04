Fallout 76 hadde over en million Vault Dwellers på nett i løpet av én dag.

HQ

Helt siden Amazon Primes Fallout-serie hadde premiere, har vi rapportert om økende interesse for Fallout-spillene, men kildene har vært isolerte markeder eller spesifikt Steam. Nå gir Bethesda selv en indikasjon på hvor enormt populære spillene har blitt etter TV-seriens suksess.

Via X meldes det at over en million Vault Dwellers besøkte Appalachian Mountains i Fallout 76 i løpet av én dag, og så følger de opp med meldingen om at med alle Fallout-spillene inkludert nådde de nesten fem millioner spillere i samme tidsrom.

Til syvende og sist virker det som om Fallout er mer populært enn noensinne, og vi mistenker at tallene vil fortsette å stige en stund til.