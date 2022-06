Fallout 76 har over 12 millioner spillere

HQ

Til tross for en av tidenes mest mislykkede lanseringer, har Bethesda klart å gjenopprette fansens tro på Fallout 76 etter å ha kontinuerlig forbedret det helt siden utgivelsen tilbake i 2018. Og de er fortsatt ikke ferdige.

Som avslørt under Xbox & Bethesda Games Showcase, lanseres utvidelsen The Pitt i september, og gir de radioaktive overlevende nye områder å oppdage i ødemarkene. På Twitter la den offisielle kontoen for spillet til nok et saftig gullkorn i en kort teaser for utgivelsen, og avslører at Fallout 76 nå har over 12 millioner spillere.

Sannelig ikke dårlig, spesielt med tanke på hvor skuffede de fleste spillerne var ved lanseringen.