Fallout 76 har plutselig 60 FPS på PS5 og Xbox Series

Bethesda har fått en del kritikk for bildeoppdateringen i flere spill den siste tiden, så det er ganske interessant at et eldre spill nå plutselig har fått høyere bildeoppdateringen uten at selskapet selv snakker høyt om det.

Om du starter opp Fallout 76 nå som Once in a Blue Moon er tilgjengelig viser det seg nemlig at spillet kjører i overraskende stabile 60 fps på både PlayStation 5 og Xbox Series. Dette er åpenbart gjort med vilje, for valget om å ha FPS Boost på sistnevnte har blitt fjernet i samme slengen. Derfor er det så merkelig at Bethesda ikke nevner dette i oppdateringsnotatene notatene engang.