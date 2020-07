Fallout 76 og Soul Calibur VI klare for Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

En ny måned betyr nye muligheter, og med muligheter mener jeg i denne sammenhengen nye spill til Xbox Game Pass. Moroa starter allerede i dag om du er interessert i baseballens svar på FM og/eller siste innskuddet i en populær slåssespill-serie, for her er listen over spill som kommer de første to ukene av juli.

I dag:



Den 9. juli:





Crosscode til Xbox One



Fallout 76 til PC og Xbox One



Dessverre forsvinner det noen meget gode spill snart også, for følgende spill forlater Xbox Game Pass den 15. juli: