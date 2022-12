Fallout 76 spilt av 13,5 millioner spillere

HQ

For litt over to måneder siden, tidlig i oktober, kunne Bethesda avsløre at Fallout 76 hadde nådd 13 millioner spillere. Det reflekterer imidlertid ikke salgstallene da spillet har både vært gratis å spille i perioder og tilgjengelig på tjenester som Xbox Game Pass.

Men det strømmer stadig nye spillere til, og Bethesda kan nåavsløre at det på cirka to måneder har kommet 500 000 nye spillere. Det har altså nådd 13,5 millioner spillere.

I tillegg fortsetter teamet å introdusere meningsfulle oppdateringer og utvidelser til spillet, og det er et helt annet spill i dag enn det var ved lanseringen.