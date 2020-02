Fallout 76: Wastelanders og Steam-utgave lanseres i april

Bethesda hadde håpet å virkelig snu Fallout 76-skuta da de avduket den spennende Wastelanders-utvidelsen på fjorårets E3-messe, men dessverre bestemte de seg for å utsette den til våren 2020 noen måneder senere. Uken etter fikk vi også annonseringen av det meget kontroversielle Fallout 1st-medlemskapet, noe som ikke akkurat gjorde folk mer fornøyde. Heldigvis er det nesten bare gode nyheter i dag.

Studioet har nemlig gitt oss en ny trailer som avslører at Fallout 76: Wastelanders vil lanseres den 7. april, så de håper nok utvidelsen vil få litt oppmerksomhet selv om den slippes mellom Resident Evil 3 og Final Fantasy VII: Remake. Samme dag kommer også Fallout 76 endelig til Steam, men dere som håpet å kunne bringe alt fra Bethesda.net-utgaven over til Steam-utgaven blir nok skuffet over å høre at det eneste som kan overføres er ting du har kjøpt i Atomic Shop.

Dermed må vi vente i omtrent to måneder før vi får se om NPCer, nye områder, nye skapninger og en drøss med forbedringer er nok til å rette opp det horrible førsteinntrykket og skuffende fjoråret Bethesda hadde.