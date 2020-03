Fallout 76: Wastelanders utsettes igjen

Etter å ha utsatt den meget viktige Wastelanders-utvidelsen til Fallout 76 i omtrent et halvt år kunne Bethesda si at planen var å ha alt klart den 7. april, men av grunner du nok kan gjette blir ikke dette tilfellet.

For Bethesda Game Studios er et av mange som har begynt å jobbe hjemmefra i disse dager på grunn av corona, og nå sier studioet at dette har gjort de siste testrundene vanskeligere og tregere. Derfor har de bestemt seg for å utsette Fallout 76: Wastelanders en uke, noe som betyr at vi må vente til den 14. april før spillet får nye områder, datakontrollerte karakterer (enkelt nok kalt NPCer på engelsk), et dialogsystem, mulighet til å starte romanser og mer. Forhåpentligvis betyr dette at sluttresultatet er litt mer finpusset når det først kommer, selv om finpuss ofte er å ta i litt når vi snakker om Bethesda...