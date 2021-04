Fallout 76-oppdateringen Locked & Loaded ute nå

Du ser på Annonser

Fallout 76 innleder sin etterlengtede fjerde sesong med oppdateringen Locked & Loaded, og nå har den blitt sluppet. Med det kommer mange såkalte "quality of life"-forbedringer som fans har spurt etter lenge.

Et nytt tilskudd er at spillere nå helt kan nullstille sine S.P.E.C.I.A.L.-evner. Når du når nivå 25 kan du lage opptil to sett med dine S.P.E.C.I.A.L.-poeng og Perk Cards. Du kan veksle mellom disse loadootene ved å besøke en Punch Card Machine, som enten finnes på togstasjoner eller kan bygges på din egen C.A.M.P.

C.A.M.P. Slots debuterer også i denne oppdateringen. Tidligere var spillere begrenset til å bare kunne ha én C.A.M.P., men nå er det mulig å bygge flere av gangen, og disse kan veksles mellom ved å bruke en ny C.A.M.P. Builds-widget.

Se traileren for den nye oppdateringen nedenfor for mer informasjon om alt dette og mer.