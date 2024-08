Fallout gir oss et massivt innblikk i innspillingen av sesong 1

HQ

Fallout har vært en stor suksess for Amazon i år. Serien har vunnet over både fans og kritikere, og vi vet allerede at vi snart får en sesong 2. Som en feiring av den første sesongen har vi fått en kort dokumentar om tilblivelsen av den.

Hvis du ville se hvordan Super-Duper Mart ble til, eller hvis du bare vil injisere mer Fallout i årene dine, så sjekk ut den 18 minutter lange videoen nedenfor. Den viser hvordan Wasteland ble til, med noen morsomme cameos også.

Selv om det var tydelig at Amazon brukte mye penger på serien, får vi i denne videoen se hvor det enorme budsjettet gikk, og hvor mange mennesker som måtte til for å gjøre Fallout til den suksessen det var.