Fallout kommer til Fortnite neste sesong

Fortnite har blitt et flott sted å oppdage og bestemme hvilke nye filmer, TV, spill og annen underholdning som gjør sin ankomst, og likeledes hva som for tiden er hett og populært. Battle Royalen mottar nesten ukentlig crossovers og samarbeid, og den kommende sesongen vil tilsynelatende fortsette dette.

Epic Games har bekreftet at den kommende sesongen vil ha ørken- og ødemarksvibber, og at Fallout vil bli inkludert i en eller annen form. De nøyaktige detaljene har ennå ikke blitt avslørt om Fallouts inkludering i den populære tittelen, men Power Armor vil i alle fall være inkludert.

Ikke at det blir det eneste vi får se i ørkenen, for den siste teaseren for den kommende sesongen ser ut til å antyde at Mad Max vil kollidere med Battle Royale også, men igjen vil vi sannsynligvis få faste forklaringer på hva dette vil være de neste dagene, ettersom den nye sesongen, kjent som Wrecked, er satt til å ankomme 24. mai.