Fallout-kostymedesigneren avslører hemmeligheten bak Vault-draktene

HQ

I Fallout-serien er det tydelig at skaperne har lagt stor vekt på detaljer i utformingen av kulisser og kostymer. Dette gjelder spesielt Vault-draktene, som føles som en strålende hyllest til draktene vi ser i spillene.

De er en imponerende kreasjon, og seriens kostymedesigner Amy Westcott snakket nylig med PC Gamer om hvordan de ble laget. "Vi hadde å gjøre med ekte mennesker med ekte kropper", sa Wescott. "Så det handlet mye om hva som kunne se universelt flatterende ut på en måte som ikke var hudtett, og som ikke ville få alle til å føle seg forferdelige og selvbevisste, men som hadde et kult [utseende]."

"Det var nesten som om vi fulgte en slags flydress, du vet, der man drar opp glidelåsen og bruker den. Så det var trangt, men ikke så trangt at det holdt på å ta livet av seg."

For å få til denne looken sørget Wescott for at kostymene hadde et matt stoff med fireveis stretch, som kom fra selskapet Mectex. Den virkelige utfordringen lå i å finne et stoff som kunne brukes i 12-15 timer om dagen og likevel strekke seg tilbake til det opprinnelige stoffet.