Fallout: London er ute nå

Når du leser dette, er Fallout: London er tilgjengelig for nedlasting akkurat nå. Mod-en vi alle har ventet på skulle egentlig lanseres i april i år, men Bethesda slapp en oppdatering som sendte skaperne tilbake til tegnebrettet.

Etter mange års utvikling er mod-en endelig her. Den vil ha sin egen historie og verden å utforske, fullt stemte NPC-er, nye fiender å kjempe, nye våpen og et fungerende rørsystem. Det er potensielt den mest ambisiøse Fallout-modulen gjennom tidene, og den er ute nå.

Modulen er tilgjengelig for nedlasting fra GOG her. Det er verdt å merke seg at hvis du har spillet på Steam, må du reversere det til en pre-patch-tilstand, før nestegenerasjonsoppdateringen kom ut før du kan spille, mens GOG-versjonen av Fallout 4 kjører fint med den.